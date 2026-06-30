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Zverev zieht nach Satzverlust in zweite Wimbledon-Runde ein
Tennis Wimbledon
Alexander Zverev bekam im Verlauf des Matches Probleme mit Gegner Alexander Blockx, gewann aber.
Frank Molter. DPA

Gut drei Wochen nach seinem French-Open-Triumph startet Alexander Zverev in Wimbledon. Nach einem souveränen Beginn quält sich der Mitfavorit zum Sieg.

Lesezeit 1 Minute

London (dpa) – Alexander Zverev steht in Wimbledon nach einem Viersatzerfolg in der zweiten Runde. Der French-Open-Sieger hatte in seinem Erstrundenmatch gegen den Belgier Alexander Blockx zwar Probleme, setzte sich aber mit 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0) durch. Damit trifft der Hamburger am Donnerstag auf den Franzosen Valentin Royer.

Gut drei Wochen nach seinem Finalerfolg in Paris darf sich die deutsche Nummer eins auch beim Londoner Rasenklassiker Chancen auf ein erfolgreiches Abschneiden ausrechnen. Hinter dem italienischen Titelverteidiger Jannik Sinner ist Zverev angesichts des Fehlens des Spaniers Carlos Alcaraz an Position zwei gesetzt.

Allerdings ist Wimbledon sein bisher schwächstes Grand-Slam-Turnier. Noch nie kam er weiter als bis ins Achtelfinale. Im vergangenen Jahr war der deutsche Spitzenspieler in der ersten Runde ausgeschieden.

© dpa-infocom, dpa:260630-930-312303/1

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