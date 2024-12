Zverev und Siegemund mit Gruppensieg ins Viertelfinale

Das deutsche Tennis-Team ist beim United Cup weiter auf einem guten Kurs. Mit dem zweiten Erfolg geht es in die K.-o.-Runde. Nun wartet eine ebenfalls ungeschlagene Auswahl.

Perth (dpa) - Das deutsche Team um Alexander Zverev hat beim United Cup mit dem zweiten Sieg das Viertelfinale erreicht. Im Mixed setzten sich Zverev und Laura Siegemund mit 6:2, 7:6 (7:3) gegen Zhang Zhizhen und Zhang Shuai durch und machten das 2:1 im Duell mit China perfekt.

Zuvor hatte Zverev in Perth mit dem 2:6, 6:0, 6:2 gegen den Weltranglisten-45. Zhang Zhizhen bereits vorzeitig den Einzug in die erste K.-o.-Runde gesichert. Siegemund unterlag anschließend in ihrem Einzel Gao Xinyu mit 1:6, 6:3, 3:6.

Den Auftakt hatte die deutsche Auswahl mit 3:0 gegen Brasilien gewonnen. Am Neujahrstag steht für den Titelverteidiger im Viertelfinale das Duell mit dem ebenfalls noch ungeschlagenen Kasachstan an.

Der United Cup ist für viele Tennisprofis der Einstieg in die neue Saison und zugleich eine wichtige Vorbereitung für die Mitte Januar 2025 beginnenden Australian Open.