Alexander Zverev gewinnt beim ATP-Turnier in Florida auch sein zweites Match und zieht in die nächste Runde ein. Ein Ballwechsel dürfte ihm besonders in Erinnerung bleiben.

Miami Gardens (dpa) – Alexander Zverev hat beim Masters in Miami sein Duell gegen Marin Cilic gewonnen und steht im Achtelfinale. Gegen den Routinier aus Kroatien holte Zverev ein 6:2, 5:7, 6:4. Nach 2:36 Stunden nutzte er den ersten Matchball, schlug danach vor Freude einen Ball hoch in den Nachthimmel und verschenkte Handtücher an Kinder auf der Tribüne. Bei dem mit 9,4 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Florida trifft Deutschlands bester Tennis-Profi jetzt auf den Franzosen Quentin Halys.

Zverev spielte einen nahezu fehlerfreien ersten Satz und dominierte vor allem bei eigenem Aufschlag. Für Aufsehen sorgte eine Szene beim Stand von 4:1, als bei Aufschlag Cilic das automatische System versagte und Zverev den Punkt erst zugesprochen bekam, nach Überprüfung durch den Schiedsrichter dann aber doch 0:15 in Rückstand geriet. Am Satzgewinn änderte das nichts.

Mehr als 15-minütiges Ringen beim Stand von 5:5

Im zweiten Durchgang war Cilic dann deutlich besser im Spiel und zwang Zverev in lange Ballwechsel. Dem 28 Jahre alten Hamburger gelang es beim Stand von 5:5 trotz fünf Breakpoints in einem mehr als 15 Minuten langen Spiel nicht, das Break auf seine Seite zu ziehen. Ein Doppelfehler Zverevs kostete ihn dann den Satz. Im dritten Durchgang übernahm der Deutsche dann aber wieder die Kontrolle, holte früh ein Break und machte den Einzug ins Achtelfinale perfekt.

Im Parallelspiel kam auch der Weltranglistenzweite Jannik Sinner aus Italien eine Runde weiter. Er gewann 6:1, 6:4 gegen Corentin Moutet. Zverev und Sinner könnten wie in Indian Wells im Halbfinale aufeinandertreffen. In Kalifornien gewann Sinner das Duell und holte sich im Finale den Titel.