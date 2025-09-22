Deutschlands Top-Tennisspieler Alexander Zverev gewinnt auch in seinem zweiten Auftritt beim Laver Cup in San Francisco keinen Satz. Seine Niederlage entscheidet die Tennis-Showveranstaltung.

San Francisco (dpa) – Eine Zwei-Satz-Niederlage von Alexander Zverev hat den Laver Cup entschieden. Deutschlands bester Tennis-Profi verlor das abschließende Spiel für das europäische Team in San Francisco gegen Taylor Fritz mit 3:6, 6:7 (4:7) und konnte den Turnier-Gewinn beim Mannschaftswettbewerb für Team Welt nicht verhindern.

Vor dem abschließenden Zverev-Spiel lag Team Europa mit 9:12 zurück. Ein Erfolg des Weltranglistendritten hätte für den Ausgleich und ein Entscheidungs-Doppel gesorgt. Wie schon bei der Niederlage am Samstag gegen Alex de Minaur hatte der Hamburger im ersten Durchgang auch gegen den US-Amerikaner Fritz große Probleme.

Zverev-Comeback im zweiten Satz reicht nicht

Auch gepusht von seinem Team-Kollegen um Kapitän Yannick Noah und dem spanischen Superstar Carlos Alcaraz steigerte sich Zverev im zweiten Satz von Minute zu Minute und kämpfte sich nach einem 2:4-Rückstand in den Tiebreak. Den gewann Fritz jedoch mit 7:4, entschied damit das Match und auch den Laver Cup zugunsten von Team Welt.

Team Europa lag bereits vor dem Schlusstag deutlich mit 3:9 zurück. Dank dem Weltranglistenersten Alcaraz kam der Titelverteidiger noch einmal zurück. Der spanische Weltklasse-Profi gewann erst an der Seite des Norwegers Casper Ruud 7:6 (7:4), 6:1 im Doppel gegen Alex Michelsen und Reilly Opelka.

Team Welt um Kapitän Andre Agassi konterte zwar durch den Australier Alex de Minaur, der den Tschechen Jakub Mensik mit 6:3, 6:4 bezwingen konnte. Alcaraz fertigte den Argentinier Francisco Cerundolo 6:2, 6:1 ab und verkürzte auf 9:12. Doch Fritz beendete mit seinem Sieg über Zverev in der Arena, in der normal die NBA-Basketballer der Golden State Warriors auf Korbjagd gehen, die Hoffnungen auf eine europäische Titelverteidigung.

Neunte Auflage steigt 2026 in London

Team Europa führt nach dem 8. Laver Cup in der Gesamtwertung nur noch mit 5:3 gegen Team Welt. Im kommenden Jahr (25. bis 27. September) findet die neunte Auflage in London statt.