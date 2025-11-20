Zverev gleicht für Davis-Cup-Team gegen Argentinien aus

Die Tennisspieler um Alexander Zverev wollen den ersten deutschen Sieg im Mannschafts-Wettbewerb seit 1993 holen. Die Chance dazu besteht weiterhin - dank des Rückkehrers.

Bologna (dpa) - Das deutsche Davis-Cup-Team hat dank Tennisstar Alexander Zverev weiterhin Chancen auf den ersten Titel seit 32 Jahren. Der Weltranglistendritte sorgte bei der Endrunde in Bologna durch den 6:3, 7:6 (7:3)-Sieg gegen Francisco Cerundolo für den 1:1-Ausgleich im Viertelfinale gegen Argentinien.

Er sei «extrem glücklich mit dem Sieg», sagte der 28-jährige Zverev: «Mit dem Ausgleich bleiben wir am Leben.»

Zuvor hatte Jan-Lennard Struff (35) gegen Tomás Martín Etcheverry knapp mit 6:7 (3:7), 6:7 (7:9) verloren. Die Entscheidung im Best-of-three-Modus fällt nun am späten Abend im Doppel mit den deutschen Spezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz. Deutschland wartet seit 1993 auf einen Triumph im prestigeträchtigen Mannschafts-Wettbewerb.

Spanien gewinnt gegen Tschechien

Im möglichen Halbfinale würde Deutschland am Samstag auf das spanische Team treffen. Die Iberer setzten sich auch ohne den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, der seinen Start in Bologna aufgrund von Oberschenkelproblemen kurzfristig absagen musste, gegen Tschechien mit 2:1 durch.

Zuvor hatten sich auch schon Titelverteidiger Italien durch ein 2:0 gegen Österreich und Belgien dank des 2:0 gegen Frankreich für das Halbfinale qualifiziert. Italien und Belgien ermitteln am Freitag den ersten Finalisten.