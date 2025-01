Zverev für Becker in Melbourne einer von vier Favoriten

Im vergangenen Jahr stand Alexander Zverev in Melbourne im Halbfinale. Dieses Mal traut ihm Boris Becker noch mehr zu.

Melbourne (dpa) – Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker traut Alexander Zverev bei den Australian Open den ersten Grand-Slam-Titel zu. «Ich halte ihn für einen der vier Favoriten», sagte Becker in einer Medienrunde von Eurosport. «Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sind meine ersten Kandidaten, danach kommen für mich Zverev und Novak Djokovic.»

Das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt an diesem Sonntag. Becker (57) begleitet das Event als Experte von Eurosport wie in den Vorjahren von Deutschland aus.

Nerven für Grand-Slam-Titel entscheidend

Im vergangenen Jahr stand Zverev in Melbourne im Halbfinale, musste sich dann aber dem Russen Daniil Medwedew nach 2:0-Satzführung noch in fünf Durchgängen geschlagen geben.

«Er hat alle Fähigkeiten, dass es dieses Jahr klappt», sagte Becker über Zverev. Am Ende sei es vor allem eine Sache der Nerven. «Es fehlt nicht an der Qualität. Aber zweite Woche Grand Slam hat mit Tennis nichts zu tun. Da geht es um Mentalität und Psyche. Ich hoffe, da hat er jetzt eine Lösung gefunden», sagte Becker, der selbst 1991 und 1996 in Melbourne den Titel gewann.