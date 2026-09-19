Der große Triumph von New York ist gerade eine Woche her, da steht Alexander Zverev für Deutschland schon wieder auf dem Tennisplatz. In Halle beschert er dem Davis-Cup-Team den ersten Punkt.

Halle/Westfalen (dpa) – Alexander Zverev hat das deutsche Davis-Cup-Team gegen Kroatien erwartungsgemäß in Führung gebracht. Der zweifache Grand-Slam-Turnier-Sieger gewann im westfälischen Halle gegen den Weltranglisten-171. Matej Dodig mit 6:4, 7:6 (7:3). Zverev verwandelte nach 1:47 Stunden seinen ersten Matchball.

Im zweiten Einzel trifft Daniel Altmaier auf die kroatische Nummer eins Dino Prizmic. Die Entscheidung über den Einzug in die Finalrunde fällt dann am Sonntag, wenn ab 12.00 Uhr zunächst das Doppel mit Kevin Krawietz und Tim Pütz und danach zwei weitere Einzel angesetzt sind. Zum Weiterkommen sind drei Siege nötig.

Im vergangenen Jahr war Deutschland bei der Finalrunde im Halbfinale an Spanien gescheitert. Die Endrunde findet vom 24. bis 29. November im italienischen Bologna statt.

Zverev wird gefordert

Eine Woche nach seinem Triumph bei den US Open in New York war Zverev die Müdigkeit schon noch anzumerken. Nach einem souveränen und sehr konzentrierten ersten Satz leistete sich Zverev im zweiten Durchgang einige Nachlässigkeiten.

Der mutig aufspielende Dodig nutzte das und zwang Zverev in den Tiebreak. Dort steigerte sich der Weltranglisten-Zweite aber wieder und machte den Sieg perfekt. «Ich bin glücklich, dass ich das Spiel gewonnen habe», sagte Zverev. «Er ist ein wahnsinniger Spieler und hat heute unglaublich gut gespielt.»