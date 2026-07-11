Alexander Zverev steht zum ersten Mal im Endspiel von Wimbledon. Vor dem Finale gegen Topstar Jannik Sinner erzählt der deutsche Tennisspieler, wie seine Essens- und Schlaf-Pläne aussehen.

London (dpa) – Bevor Alexander Zverev am Sonntag in Wimbledon deutsche Tennis-Geschichte schreiben will, möchte er am Tag vor dem Finale erst einmal ausschlafen. Er werde wahrscheinlich um 10.00 oder 10.30 Uhr aufstehen, 11.00 Uhr frühstücken, um 15.00 oder 15.30 Uhr Mittagessen und gegen 20.30 Uhr Abendessen, schilderte der deutsche Tennisstar nach seinem Einzug ins Endspiel des Londoner Rasenklassikers. Gegen 13.00 Uhr werde er trainieren, kündigte der French-Open-Gewinner an. «Das ist jetzt für mich so der normale Tag.»

Zverev ist als Langschläfer bekannt. «Ich versuche immer, um die 10 Stunden zu schlafen», sagte der 29 Jahre alte Hamburger. Das habe er auch vor dem Endspiel am Sonntag gegen den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner aus Italien vor.

Zverev steht im Männer-Einzel als erster deutscher Tennisspieler seit Boris Becker 1995 im Wimbledon-Endspiel und möchte seinen Erfolgslauf am Sonntag im Endspiel krönen. Das Endspiel steigt um 17.00 Uhr (Prime Video). Gegen Titelverteidiger Sinner verlor er allerdings die vergangenen neun Partien.