Zweite "Kulinaria" tischt im September in der Sayner Hütte auf

Aus unserem Archiv

Während die Werbeexperten Bernhard Freisberg und Tom Moog mit ihrer Firma „Moog und Freisberg – Messe & Event“ zurzeit die erste Gesundheitsmesse „sanara“ Anfang November in der Stadthalle von Ransbach-Baumbach planen, laufen zeitgleich die Vorbereitungen für die zweite Genussmesse „Kulinaria“ auf Hochtouren. Anders als im Vorjahr wird die „Kulinaria“ aber nicht in der Töpferstadt auftischen, sondern in der Sayner Hütte in Bendorf-Sayn, und zwar am 15. und 16.