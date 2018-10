Zur Person

Peter Altmaiers Vater war Bergmann, seine Mutter Krankenschwester – entsprechend bodenständig tritt der Saarländer auf. Geboren am 18. Juni 1958 in Ensdorf, wurde Altmaier schon während der Schulzeit Mitglied der Jungen Union.

1976, noch vor dem Abitur, trat er in die CDU ein. Altmaier studierte Rechtswissenschaften an der Universität des Saarlandes und kam nach dem zweiten Staatsexamen als Beamter in die Generaldirektion ...