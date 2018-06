Zur Person

Aus unserem Archiv

Steffen Henkel ist gebürtiger Bad Kreuznacher und in Hackenheim groß geworden. In seinem ursprünglich erlernten Beruf als Großhandelskaufmann arbeitet er schon seit Jahren nicht mehr und wechselte in die Medienbranche. Henkel arbeitet zurzeit als Fotograf mit eigenem Studio bei der Agentur Schulz und Tebbe in Bad Kreuznach. Neben Hochzeiten hat er sich auf Fotoreportagen spezialisiert. Der 34-Jährige arbeitete schon mit Größen wie Paul Ripke in einem Workshop, den er im Oktober 2016 in Los Angeles besucht hat. Ripke ist einer der bekanntesten deutschen Fotografen, der weltweit unterwegs ist und unter andere das WM-Finale 2014 in Rio auf Bildern festgehalten hat und in einem Bildband herausgebracht hat.