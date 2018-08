Zehn Kilometer durch den Kreis Altenkirchen

Die Deutschland Tour kommt am Donnerstag auf ihrem ersten von vier Teilabschnitten auch in den Kreis Altenkirchen, wenn auch nur ein bisschen: Zwischen Döttesfeld und Peterslahr unternehmen die 132 Fahrer, die gegen Mittag in Koblenz starten und am Nachmittag in Bonn um den Sieg sprinten werden, einen zehn Kilometer langen Abstecher auf „AK-Terrain“. Von der Kreisstraße K 127 aus Richtung Puderbach kommend, biegt der Tour-Tross in Döttesfeld auf die Landstraße L 269 ab. Über Oberlahr, Burglahr und Peterslahr geht es anschließend an der Wied entlang weiter in Richtung Neustadt.

Das Fahrerfeld wird laut offizieller Marschtabelle der Rundfahrt um kurz nach 14 Uhr in Döttesfeld erwartet. rwe

