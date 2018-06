Zahl der Wohnungseinbrüche sinkt

Aus unserem Archiv

Zwei Wohnungseinbrüche und drei Versuche verzeichnete die Polizeidienststelle Ahrweiler bislang in diesem Jahr auf der Grafschaft. Das klingt nicht viel, es ist aber immer noch viel zu viel. Obwohl die Zahl der Einbrüche von 2015 bis 2017 kontinuierlich in der Gemeinde sinken: 27 Taten (davon 17 Versuche) in 2017, über 34 (davon 16 Versuche) in 2016 zum Höchststand von 56 Straftaten in 2015. Ein gesunkenes Sicherheitsempfinden hatten im Jahr 2015 sehr wohl auch die Menschen in Birresdorf (15 Einbrüche in 2015) und in Ringen (12 Einbrüche in 2015). Von insgesamt 186 Einbrüchen und Einbruchsversuchen zwischen 2012 bis Oktober 2016 wurden alleine in Gelsdorf 37 Straftaten registriert.