Aus unserem Archiv

Seit dem vergangenen Jahr haben sich Wissenschaftler und Studenten der Hochschule Koblenz in der Fokusanalyse „Rheinbrohl 2040“ mit den Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde auseinandergesetzt und dazu auch Einwohner befragt. In einem Ideenwettbewerb sind dabei Konzepte zum Thema „Wohnen mittendrin“ entstanden, die am Donnerstag, 18.30 Uhr, im großen Römersaal vorgestellt werden. Die Studenten haben sich laut Prof.