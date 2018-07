Wölfe in Rheinland-Pfalz 13-mal nachgewiesen

Aus unserem Archiv

Bisher wurden in 13 Fällen Wölfe in Rheinland-Pfalz nachgewiesen, die wahrscheinlich auf sechs bis neun einzelne Wolfsindividuen zurückzuführen sind. 2012 wurde ein Wolf im Westerwald gesichtet und später abgeschossen. 2016 (fünf Nachweise) riss ein Wolf Damwild in Giershofen, zwei Schafe und ein Reh fielen einem Wolf bei Leubsdorf zum Opfer, eine Sichtung mit Bildbeleg gab es im Bereich Neuwied.