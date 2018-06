An 36 Prozent der Grundschulen im Schulbezirk Koblenz, zu dem auch der Westerwaldkreis gehört, gibt es keinen Schwimmunterricht. Von 324 Schulen gehen nur 207 regelmäßig schwimmen, 117 überhaupt nicht. Doch wie sieht es an Schulen im Westerwald aus? Unsere Zeitung hat exemplarisch acht Grundschulen befragt. Bei allen steht Schwimmunterricht auf dem Stundenplan, immer in der dritten Klasse, manchmal sogar noch in der vierten. Zur Verfügung steht immer eine Doppelstunde, häufig werden auch die Pausen geopfert. Dennoch gibt es teilweise Einschränkungen.

Die Astrid-Lindgren-Grundschule in Herschbach/Oww nutzt das Lehrschwimmbecken in Höhn. Da der Beckenboden jedoch auf eine Einheitshöhe eingestellt werden muss, wechseln sich Schwimmer- und Nichtschwimmer jede Woche ab, sodass ein ...

Lesezeit für diesen Artikel (298 Wörter): 1 Minute, 17 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.