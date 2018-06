Wissenswertes für Reisende

The Kimberley, Westaustralien

Einreise: Touristen brauchen ein Visum, es ist drei Monate gültig und kann bis eine Woche vor Abflug übers Internet beantragt werden.

Zielgruppe: Abenteuerlustige sammeln in Australien Eindrücke fürs Leben. Wer gern am Pool liegt, bucht besser einen Pauschalurlaub. Reisezeit: Die Kimberley-Region im Nordwesten Australiens bereist man am besten zwischen Mai und Oktober, von Dezember bis März herrscht tropisches Klima.

Zeitumstellung: Die Westaustralier sind uns im Sommer sechs, im Winter sieben Stunden voraus.

Auskunft zur Reiseplanung bietet das Fremdenverkehrsamt unter www.westernaustralia.com

Unsere Autorin ist mit Emirates über Dubai nach Perth geflogen.

Die Reise wurde unterstützt von Tourism Western Australia.