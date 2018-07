Wirtschaftsstandort Bad Kreuznach: Die City lebt

Ansiedlungen und Erweiterungen: In der Bad Kreuznacher City wird zurzeit fleißig gebaut.

Die Tchibo-Filiale an der Mannheimer Straße wandert in Richtung Kornmarkt. Das einstige Juweliergeschäft Giesler, Mannheimer Straße 138, wird derzeit nach Wünschen des Hamburger Konzerns umgebaut – größer wird’s im alten Giesler aber nicht, wie ein Tchibo-Sprecher mitteilt. Die bessere Lage habe den Ausschlag gegeben. Der letzte Verkaufstag der alten Filiale ist der 17. März; Tchibo hegt die leise Hoffnung, bereits im Mai das neue Domizil zu beziehen.

Auch zwei Textilgeschäfte vergrößern sich: Orsay erweitert sein Raumangebot an der Ecke Mannheimer-/Römerstraße, ebenso die C&A-Filiale, die sich zur Beinde hin ausdehnt. Der Schuhfachladen Sneako, der auch Textilien im Sortiment hat, einst Nachbar von Orsay in der Römerstraße, kehrt zurück an seine alte Wirkungsstätte und beendet damit die Zeit in der ehemaligen Buchhandlung Dr. Kohl am Kornmarkt. Ein Aufkleber an der Immobilie in der Römerstraße, die das Schuhhaus Wagner während der Umbauzeit 2017 vorübergehend als Lager und Verkaufsraum nutzte, kündigt die Rückkehr an. Ob die Filiale am Kornmarkt weiter Bestand haben wird, ist nicht bekannt.

Die Geschichte von Sport Menne ist hingegen unwiederbringlich zu Ende, bereits Anfang 2018 schloss der Einzelhändler in der Mühlenstraße.

Ein neues Kapitel wird im ehemaligen Telekomladen in der Mannheimer Straße 122 aufgeschlagen. Dort – das ist einer Stellenanzeige für einen Filialleiter zu entnehmen – siedelt der niederländische Dessous-Konzern Hunkemöller an. Außerdem hat in der Kreuzstraße ein Burgerladen eröffnet. Mojo Burger wird vom Bad Kreuznacher Roberto Porceddu betrieben. Mitte April kommt an der Zimmergasse 4 ein weiterer kleiner Laden hinzu: „Unverpackt Bad Kreuznach“ (Lebensmittel ohne jeden Plastikmüll). „Unverpackt“-Inhaberin ist Anika Kolb. ri