„Wir sind Kandel“: Aufruf zum Protest gegen Hass und Hetze

Aufstehen gegen Hass und Hetze: Das ist das Ziel eines neuen Bündnisses mit dem Namen „Wir sind Kandel“, das mit Unterstützung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und weiterer Prominenter aus dem Land zu einem Gegenprotest in Kandel für Samstag, 24. März, aufruft. Für diesen Tag plant die Initiative „Kandel ist überall“ erneut eine Demonstration in dem südpfälzischen Ort, zu der rund 2000 Menschen aus dem rechtspopulistischen und rechtsextremen Spektrum erwartet werden.

Foto: dpa

„Kandel ist überall“ fordert mit Bezug auf den gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen im Dezember, die vermutlich von ihrem afghanischen Ex-Freund erstochen worden ist, unter anderem die sofortige Schließung der deutschen Grenze und die Abschiebung aller Menschen, die sich illegal in der Bundesrepublik aufhalten. Auch Landtagsabgeordnete der AfD sowie rechtsextreme Netzwerke haben zum Protest an diesem Tag aufgerufen.

Das Bündnis „Wir sind Kandel“ will sich hingegen für Demokratie, Respekt und Vielfalt und gegen Ausgrenzung, Hetze, Rassismus und Hass einsetzen, wie es in einer Mitteilung heißt. Es wirft rechtsextremen Gruppen und Parteien vor, „Kandel zu einem Ort ihrer demokratiefeindlichen Propaganda“ gemacht zu haben. Es würden Feindbilder beschworen und demokratische Institutionen infrage gestellt. Die Gegendemonstration mit einer Kundgebung und einem anschließenden Demonstrationszug soll um 14 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Kandel beginnen. Zu den Unterstützern des Aufrufs mit rund 60 Erstunterzeichnern gehören neben Ministerpräsidentin Dreyer und mehreren Ministern auch DGB-Landeschef Dietmar Muscheid sowie die Landeschefs von SPD, Grünen, FDP und den Linken.

Auch die CDU findet es in Person der Landesvorsitzenden Julia Klöckner, ihres Stellvertreters Christian Baldauf und des örtlichen CDU-Kreisvorsitzenden Thomas Gebhart „unerträglich, dass der gewaltsame Tod der jungen Kandelerin Mia insbesondere von rechtsradikalen und rechtsextremen Kräften aus ganz Deutschland und dem Ausland seit Wochen für ihre menschenverachtende Propaganda missbraucht wird“. Nicht jeder, der sich an den Aufmärschen beteiligt, sei ein Rechtsradikaler, hält die Partei fest. Aber: „Jeder, der dies tut, muss sich inzwischen darüber im Klaren sein, in wessen Gesellschaft er sich befindet.“ Die CDU unterstützt daher ebenfalls das Bündnis „Wir sind Kandel“, findet es aber problematisch, jeden „rechtsradikalen Aufmarsch mit einer Gegendemonstration am gleichen Tag zu begleiten“. Dies fördere die mediale Aufmerksamkeit für rechte Parolen. Dennoch soll das Bündnis am 24. März „ausnahmsweise“ unterstützt werden.

Ministerpräsidentin Dreyer hatte den Bürgern in Kandel bereits zuvor ihre Solidarität versichert. „Es ist völlig klar, dass wir in Rheinland-Pfalz zusammenstehen, wenn ein Ort wie Kandel derart für eine politische Sache missbraucht wird“, erklärte sie unlängst nach einem Besuch in der Stadt. „Kandel wurde in den letzten Wochen in Haft genommen von Menschen, denen es darum geht, Hass und Ängste zu schüren.“

Beide Gruppierungen haben bereits in Kandel demonstriert – zuletzt am 3. März. Dabei war es zu Ausschreitungen, Angriffen auf Polizisten und Attacken gegen Demonstranten gekommen. Die Vorkommnisse wurden auch jüngst im Innenausschuss des Landtags thematisiert. Laut Innenminister Roger Lewentz (SPD) sollen bei besagter Demonstration unter dem Banner von „Kandel ist überall“ auch Mitglieder der vom Verfassungsschutz beobachteten „Identitären Bewegung“, der NPD sowie deren Jugendorganisation, der rechtsextremen Parteien „Der III. Weg“ und „Die Rechte“ sowie Hooligans mitmarschiert sein. Für Aufregung hatte unter anderem ein Internetvideo gesorgt, das zeigt, wie der AfD-Landtagsabgeordnete Damian Lohr in der ersten Reihe eines Blocks mit dem für die „Identitäre Bewegung“ typischen Transparent „Remigration. Die Integration ist gescheitert“ mitlief. Des Weiteren berichtete ein junger Kommunalpolitiker der Linken von Attacken durch Neonazis im Nachgang der Demonstrationen. Die Polizei war mit mehreren Hundertschaften vor Ort, es kam zu mindestens zwei Festnahmen.

Unterdessen hat die „Rheinpfalz“ vermeldet, dass die AfD-Landtagsfraktion die Kandeler Stadthalle am 12. April gebucht hat – für einen „politischen Vortrag“, wie es heißt. mkn/dpa