Wieso arbeiten Bayern in Rheinland-Pfalz mit?

Aus unserem Archiv

Polizisten aus drei Bundesländern waren beim Kontrolltag in Montabaur und Mendig im Einsatz. Aus Hessen waren Dienststellen in Fulda, Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt im Einsatz – wegen der Fluchtstrecke A 3. Auch Spezialisten aus Feucht und Passau (beide in Bayern) arbeiteten mit.