Wie können aus Geschäftsreisenden Touristen werden?

60 Prozent der geschäftlichen und gesundheitlichen Aufenthalte werden bereits mit einem anschließenden Urlaub in Rheinland-Pfalz verbunden – diese Zahl ließ aufhorchen. „Wir müssen diese Art von Paketen zukünftig stärker anbieten und bewerben“, forderte Ellen Demuth (CDU), Vorsitzende der Tourismus-Enquetekommission. „Geschäftsreisende geben bis zu 23 Prozent mehr Geld aus als normale Touristen“, betonte Petra Hedorfer von der Deutschen Zentrale für Tourismus.

Es lohne sich also, in sie zu investieren. 23 Prozent aller Reisen von Europäern nach Deutschland sind Geschäftsreisen – Rheinland-Pfalz steht im Mittelfeld an siebter Stelle. Wachstumschancen sehen die Experten, ...