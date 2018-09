Wie es Porca ins ZDF-Sporstudio geschafft hat

Die Einladung zum ZDF-Sportstudio hat Almir Porca dem Sieg bei einer Internet-Abstimmung zu verdanken. Dort können Fußballinteressierte unter drei Treffern bei Amateurspielen über den schönsten abstimmen. Bei der jüngsten Wahl hatten sich 73 Prozent (785 Stimmen) für den Seitfallzieher des 1,85 Meter großen Bosniers im Trikot des Ahrweiler BC entschieden, mit dem er im Spiel gegen den SV Windhagen in der 40. Minute den 1:1-Ausgleichstreffer erzielt hat. Am Ende gewann der ABC mit 3:2 – auch dank zweier weiterer Treffer von Porca. Der hat nicht erst seitdem das Interesse so manch höherklassigen Vereins auf sich gezogen, zuletzt waren etwa auch Späher eines luxemburgischen Erstligisten im Apollinaris-stadion. Dieses Interesse dürfte nach dem ZDF-Auftritt noch zunehmen.

Bislang aber bleibt Porca dem ABC treu, nicht zuletzt auch angesichts des Umstandes, dass er derzeit in der Region eine Berufsausbildung zum Maler und Lackierer macht, die für seine Aufenthaltsgenehmigung ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.