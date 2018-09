Wichtige Hinweise zu den An- und Abreisemöglichkeiten zur "Nacht der Loreley" nach St. Goar

Mit dem Auto: Wer mit dem Pkw anreist, findet Parkplätze am Bolzplatz hinter der Grundschule neben dem Hafenparkplatz (der Hafenparkplatz selbst steht nicht zur Verfügung!), entlang der B 9 im Stadtbereich auf ausgewiesenen Parkplätzen, bergseitig entlang der B 9 Richtung Kernstadt ab Einmündung Gründelbachtal (L 206), entlang der B 9 Richtung St. Goar-Fellen (nördlicher Ortsausgang) auf beiden Straßenseiten ab der Einmündung Gründelbachtal (L 206) und in St. Goar-Werlau am Freibad. Mit dem Shuttlebus: Ein Pendelbus fährt zwischen dem Freibad in Werlau und dem Hafenparkplatz in der Stadt sowie zwischen dem Ortsteil Fellen und dem Hotel „Das Boot“ und der Stadt. Haltepunkte sind das Hotel „Das Boot“, die Bushaltestelle Gründelbach und der Hafenparkplatz St. Goar. Auch zwischen dem Ortsteil Biebernheim (Höhenlage Ecke Auf der Schanz/ K 100) in der Stadt (katholische Kirche) fährt ein Shuttle. Die Fahrt kostet 2 Euro pro Person. Die Busse werden nach Bedarf voraussichtlich ab 17 Uhr eingesetzt. Die Rückfahrt kann aufgrund des starken Verkehrsaufkommens und der Absperrung durch die Polizei frühestens ab 23 Uhr erfolgen.

Mit der Bahn: Fahrtmöglichkeiten ab St. Goar nach dem Feuerwerk sind: St. Goar – Koblenz ab 22 Uhr – an 22.27 Uhr; ab 22.38 Uhr – an 23.09 Uhr; ab ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.