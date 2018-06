Wetterstation verzeichnet Rekordniederschlag in Kirchen

Das schwere Unwetter am Fronleichnamstag über dem Raum Betzdorf und Kirchen war dadurch gekennzeichnet, dass lokal über einem Gebiet enorm viel Niederschlag niederging – und das in extrem kurzer Zeit. Die Wetterstation in Kirchen registrierte einen Rekordniederschlag von 110,5 Litern/Quadratmeter (l/m2) – davon fielen allein 93,5 l/m2 von 12.30 bis 13.30 Uhr und damit in nur einer Stunde deutlich mehr als durchschnittlich im ganzen Monat Mai (75,8 l/m2) und fast ein Zehntel der mittleren Jahresmenge in Kirchen (1019 l/m2), berichtet Hans Joachim Eisel von Meteokirchen. Die bis dato in der Wetterstation verzeichnete Tageshöchstsumme (66,3 l/m2 am 22. Juni 2011) wurde klar übertroffen.

Um 12 Uhr hatte sich wenige Kilometer südsüdöstlich von Kirchen eine Gewitterzelle entwickelt, die sich binnen kurzer Zeit explosionsartig nordnordwestlich über die Stadt ausdehnte und zu enormem sintflutartigem Regen, teils ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.