Wettbewerb: Kinder, malt uns Weihnachtsbilder!

Um die Vorfreude auf das Weihnachtsfest zu steigern, veranstaltet unsere Zeitung auch in diesem Jahr einen großen Weihnachtsmalwettbewerb für Kinder und Jugendliche. Die schönsten Bilder werden wir in einer Weihnachtsbeilage abdrucken. „Weihnachten im Kreis der Familie“, so lautet in diesem Jahr das Thema für den Malwettbewerb. Also ran an die Malstifte. Was ihr zu dem Thema malen könnt? Beispielsweise, wie ihr mit Oma und Opa in der Vorweihnachtszeit den Weihnachtsmarkt besucht. Oder wie ihr mit euren Eltern Heiligabend feiert. Oder ihr malt eure Familie beim Schmücken des Christbaums, beim Plätzchenbacken oder Liedersingen.

Womit ihr das Weihnachtsbild malt, bleibt euch überlassen. Wir haben in unserer heutigen Ausgabe dafür eine Seite mit genügend Platz zum Malen vorbereitet, diese müsst ihr aber nicht benutzen. Stattdessen ...

