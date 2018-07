Wer hinter "Spirit of Music" steckt

Aus unserem Archiv

Das sind die Musiker des ersten Konzertes aus der Reihe „Spirit of Music“: Aizhan Hilgert alias Janique legt ihren musikalischen Schwerpunkt als Sängerin auf Jazz und Lounge-Musik; die studierte Sprachlehrerin für Russisch und Kasachisch hat eine Gesangsausbildung in Moskau gemacht. Johannes André hat ein klassisches Gitarrenstudium sowie einen Meisterkurs in Jazzgitarre absolviert. Seine Frau Sylvia Mel-André hat Musik in Breslau studiert.