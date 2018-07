Wer darf überhaupt eine Waffe besitzen und welche Strafen drohen bei Verstößen?

10.848 Waffen sind im Rhein-Hunsrück-Kreis angemeldet. Die Besitzer benötigen dafür eine amtliche Genehmigung. Voraussetzungen für eine solche waffenrechtliche Erlaubnis (Waffenbesitzkarte) sind Volljährigkeit, Zuverlässigkeit und die persönliche Eignung, bei der vor allem die geistige und körperliche Gesundheit überprüft wird. Die waffenrechtliche Erlaubnis allein berechtigt zum Besitz, nicht aber zum Führen einer Waffe. Dafür ist zusätzlich noch ein Waffenschein erforderlich. Für eine waffenrechtliche Erlaubnis müssen die Antragsteller nachweisen, dass sie einen Waffenschrank besitzen, der den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Zusätzlich müssen eine Sachkundeschulung absolviert und ein tatsächliches Bedürfnis nachgewiesen werden. Ein Bedürfnis haben etwa Jäger und Sportschützen. Bei Jägern wird eine legale Schusswaffe anerkannt, die zu Jagd-, Schuss- oder Übungszwecken dient. Sportschützen müssen mindestens ein Jahr lang Mitglied in einem Schützenverein sein, der zu einem anerkannten Schießsportverband gehört. Eine bloße Mitgliedschaft reicht dabei nicht aus, sondern sie müssen regelmäßig an Übungen oder Wettkämpfen teilgenommen haben und das auch nachweisen. Damit soll verhindert werden, dass Menschen sich eine Waffe legal beschaffen, indem sie kurzfristig in einen Schützenverein eintreten. In regelmäßigen Abständen prüfen die zuständigen Behörden, ob weiter ein Bedürfnis zum Waffenbesitz besteht. Ist dies nicht der Fall, wird die Erlaubnis entzogen. Außerdem gibt es noch die Waffenbesitzergruppen der Erben und der sogenannten Altbesitzer. Letztere sind Personen, die bei Einführung des Waffengesetzes Anfang der 1970er-Jahre ihre bereits im Besitz befindlichen Waffen erstmals angemeldet haben. Wer ohne eine solche Genehmigung eine Waffe besitzt oder mit sich führt, begeht eine Straftat und es droht eine Geldstrafe, in schwereren Fällen auch eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

bed

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.