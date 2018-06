Weniger Studienanfänger, aber mehr Studenten

Aus unserem Archiv

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems haben sich im Studienjahr 2017 landesweit 580 Studienanfänger weniger als noch im Vorjahr an einer der 22 rheinland-pfälzischen Hochschulen eingeschrieben – das ist ein Minus von 2,5 Prozent. Die Statistiker führen dies vor allem auf die rückläufigen Einschreibungszahlen an den Universitäten des Landes zurück. Dabei verzeichnete die Universität Koblenz-Landau mit einem Minus von 267 Immatrikulationen landesweit den größten Rückgang.