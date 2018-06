Welche Sportler sind zu ehren?

Aus unserem Archiv

Wie in den vergangenen Jahren will die Verbandsgemeinde Wissen jene Sportler mit Gold, Silber, Bronze oder einer Urkunde ehren, die zuletzt mit herausragenden Leistungen glänzen konnten (bei Deutschen Meisterschaften Plätze von 1 bis 8, bei allen Wettbewerbsebenen darunter Plätze 1 bis 3). Die Verleihung soll am 2. Mai, 19 Uhr, im Kulturwerk stattfinden.