Weitere Maßnahmen die Stadt zur Temporeduzierung

Die Fahrbahnverschwenkungen und die Anzeigentafeln sind nicht die einzigen Maßnahmen, die die Stadt Koblenz 2017 zur Reduzierung der Geschwindigkeit in Rübenach ergriffen hat. Rüdiger Neitzel, Vorsitzender der BI „Lebenswertes Rübenach“, listet außerdem die Fahrbahnverengung in der Aachener Straße hinter der Einmündung zum Straußenpfad, die Erneuerung des Fahrbahnteilers an der Alemannenstraße und die Fahrbahnverengungen in Höhe der Kita in der Lambertstraße auf. Am Ortsein- beziehungsweise -ausgang in Richtung Bassenheim gibt es ebenfalls eine Fahrbahnverschwenkung und als sogenannte Buskaps gestaltete Haltestellen.

Zusätzlich ist dort laut BI-Liste ein Blitzgerät installiert. kde

