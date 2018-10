Was will das neue Kita-Gesetz?

In Rheinland-Pfalz gibt es rund 2600 Kitas, darunter sind über 1700 Kindergärten, 92 Horte und 67 Krippen. Rund 160.000 Kita-Kinder werden dort betreut. Nun soll das Kita-Gesetz aus dem Jahr 1991 den geänderten Lebenswirklichkeiten der Familien und aktuellen Gegebenheiten mit einer Novellierung angepasst werden.

Bildungsministerin Stefanie Hubig will mit ihrem Vorschlag für ein neues Kita-Gesetz unter dem Strich mehr Personal einführen, einen Anspruch auf sieben Stunden Betreuung am Stück sowie Mittagessen in allen Kitas ...