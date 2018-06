Was ist Supermoto?

Ein Sport aus Amerika. Die wahren Meister des Motorradsportes wurden hier im Vergleichskampf der Straßen- und Offroad-Stars bereits in den frühen 80er-Jahren ermittelt. Zunächst versuchte man, mit leicht modifizierten Moto-Cross-Motorrädern den besten Allrounder zwischen Straßen- und Offroad-Fahrer zu ermitteln. Inzwischen hat sich der Supermoto-Sport jedoch zu einer eigenständigen Disziplin mit speziell vorbereiteten Motorrädern entwickelt.

Für den Einsatz im Supermoto werden in der Regel Ein-Zylinder-Geländemotorräder der Klassen 125 ccm bis 650 ccm umgebaut . Mittlerweile bieten einige Hersteller schon komplette Supermoto-Maschinen serienmäßig an.

Das erste Rennen der neuen Disziplin fand in Deutschland am 1. Juni 1991 statt. In der Dunlopkehre am Nürburgring kämpften 100 Starter um den Sieg beim ersten „Speedcross“, heute Supermoto genannt. (Quelle: www.supermoto4fun.de)