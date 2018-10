Warum im Knast eine erhöhte Infektionsgefahr besteht

Das Robert-Koch-Institut verweist in seinem Epidemiologischen Bulletin von März 2018 auf Studien, die „zeigen, dass bestimmte, durch Tröpfchen, Blut und Sexualkontakte übertragene Infektionen und andere Krankheiten bei Inhaftierten stärker verbreitet sind als in der Allgemeinbevölkerung.“ Chefarzt Ansgar Rieke vom Kemperhof in Koblenz bekräftigt: „Die Häufigkeit der Infizierung mit diesen Krankheiten in Haft ist deutlich höher als draußen. Das liegt etwa daran, dass Spritzen zum Drogenkonsum gemeinsam benutzt werden oder Nadeln zum Tätowieren. Auch Rasierklingen werden geteilt und ungeschützter Sex praktiziert.

Das alles erhöhe das Risiko für Gefangene, sich im Gefängnis mit HIV oder Hepatitis C anzustecken. Bereits 2015 forderte die Deutsche Aidshilfe (DAH) saubere Spritzen in Gefängnissen als „das entscheidende ...

