Wandern zwischen Reben kommt an

Die kulinarischen Rebenwandertage in Altenahr, Mayschoß und Rech lockten auch am zurückliegenden Wochenende zahlreiche Besucher und Einheimische rauf in die Weinberge, um die Landschaft zu entdecken, die kulinarischen Köstlichkeiten zu genießen und an einem der zahlreichen Stände bei einem Gläschen Wein oder Traubensaft die schöne Aussicht zu genießen.

Bevor es beim Aufstieg steil wurde, konnten die Wanderer anstoßen mit Eva Flügge und den Weinmajetäten.

Foto: Vollrath

In Altenahr starteten am Samstag und Sonntag zahlreiche Wanderfreunde zu einer rund acht Kilometer langen geführten Wanderung mit den Eheleuten Simone und Thomas Winges, die den Interessierten die unterschiedlichen Weinbergslagen, die Arbeiten der Winzer und natürlich auch die regionalen Produkte näher brachten. Da die Weinorte Rech, Mayschoß und Altenahr gemeinsam die kulinarischen Rebenwandertage veranstalten, konnten die Wanderer in diesem Jahr an insgesamt elf Raststationen in den Weinbergen der jeweiligen Ortschaften die kulinarische Vielfalt des Ahrtals vom leichten Rieslingsüppchen bis zum deftigen Wildgericht und natürlich die hervorragenden Weine der heimischen Winzer an den schönen Aussichtspunkten genießen.

„Es ist toll, dass so viele Wanderer heute hier sind, um die Landschaft zu entdecken und besten Genuss zu erleben“, begrüßte Eva Flügge vom Verein Weinort Altenahr die Gäste am Samstagvormittag in Altenahr, die zunächst noch gemeinsam mit den Weinmajestäten aus Altenahr und Mayschoß mit einem Gläschen Wein anstießen, bevor sie sich auf den Weg machten. üll