Wanderexperten gehen die Ideen nicht aus

„Bei den Wanderfreunden Ebernhahn – einem der aktivsten Vereine im Deutschen Volkssportverband – darf ich mich auf das Herzlichste bedanken, dass sie diesen Rundwanderweg betreuen und perfekt organisieren.” Diese Zeilen liest Ernst-Walter Diel gerne vor, er ist stolz auf die Dankes- und Lobesworte an seinen Verein und dessen Arbeit. Er ist zu Recht stolz, denn die Worte schrieb einst Josef Gigl, der ehemalige Präsident des Deutschen Volkssportverbandes. Die zahlreichen aktuellen Wanderwege, Angebote und Veranstaltungen der Wanderfreunde beweisen, dass sie dieses Lob heute noch verdient haben.

Ernst-Walter Diel ist Vorsitzender der Wanderfreunde Ebernhahn und hat den Kannenbäckerland-Rundwanderweg vor 20 Jahren ins Leben gerufen. Die meisten Wanderer erhalten nach dem Absolvieren der Strecke von ihm persönlich in seiner „Wanderklause” die Urkunde und können auf dieser Karte noch einmal auf die Wanderung zurückblicken. Foto: Elias Müller

Dabei lässt das Interesse der Bevölkerung am Kannenbäckerland-Rundwanderweg seit Jahren deutlich nach. Während in den ersten Jahren noch fast 500 Menschen jährlich den Weg erwanderten, sind es in den letzten Jahren weniger als 200. Damit ist der Weg kein Einzelfall, eher im Gegenteil. Während es früher zahlreiche Rundwanderwege des Deutschen Volkssportverbands in Rheinland-Pfalz gab, ist die Ebernhahner Strecke heute die letzte des Landes. Halten können die Wanderfreunde Ebernhahn sie nur wegen des großen Einsatzes der Vereinsmitglieder.

Denn neben der Instandhaltung der Wegweiser und Kontrollpunkte müssen auch laufende Kosten, beispielsweise für die Versicherung, gedeckt werden. Doch Ernst-Walter Diel will die Strecke so lange wie möglich erhalten, nicht nur, weil er Begründer und Federführer des Projekts ist. „So eine Strecke ist sehr gut für das Image unserer Region und unseres Vereins“, weiß der Vorsitzende aus langjähriger Erfahrung. Deswegen bewältigt er mit seinen Mitarbeitern weiter die Arbeit, die vielen anderen Wandervereinen zuviel geworden ist.

Doch die Anstrengungen der Wanderfreunde fließen nicht nur in den Kannenbäckerland-Rundwanderweg, sondern in viele weitere Projekte. Sie organisieren jährlich zwei große Wandertage, zu denen aus ganz Deutschland mehrere Tausend Besucher anreisen. Außerdem reagieren sie mit neuen Ideen auf aktuelle Trends im Volkssport Wandern. Wie Diel zu berichten weiß, lässt das Interesse an so großen Strecken wie dem Rundwanderweg nach, dafür wollen Wanderer vermehrt kurze Strecken erwandern. So entstanden in den vergangenen Jahren vier sogenannte Permanentwanderwege im Gebiet der Wanderfreunde.

Diese abwechslungsreichen Wanderwege müssen zwischen 5 und 42 Kilometern lang sein, sind ganzjährig geöffnet und somit eine attraktive Ergänzung zu den Wandertagen. Die Ebernhahner haben sich viele Gedanken gemacht und die Strecken thematisch an die Region angepasst. So führt der Eulerweg die Wanderer von Ransbach-Baumbach aus auf die Spuren der Töpfer (früher auch Euler genannt), die Strecke geht an Töpferwerkstätten vorbei, die gerne auch besichtigt werden sollen. Der Heilbornweg hingegen beginnt in Dernbach und leitet die Besucher dem Namen des Weges nach zur Kapelle auf dem Heilborn. Wie auch die anderen Permanentwege ist die Strecke variabel, der Heilbornweg bietet 5, 9 und 13 Kilometer lange Möglichkeiten. Das neueste Projekt aus Ebernhahn sind die beiden Tonwege, Themenwege, die natürlich dem Ton gewidmet sind. Von Boden aus führen sie auf 7 oder 12 Kilometern gleich an zwei Tongruben vorbei.

Dass das Potenzial noch lange nicht ausgereizt ist, weiß Ernst-Walter Diel deutlich zu betonen. „An Ideen mangelt es mir nicht!“, schmunzelt er. Ein weiterer Permanentweg befindet sich schon in der Planung, außerdem neue Veranstaltungen, die besonders auf junge Wanderer abzielen.

Genaueres verrät Diel noch nicht, doch von ihm und seinem Wanderverein ist wohl noch viel zu erwarten. Denn in Ebernhahn glaubt man nicht an ein nachlassendes Interesse am Volkssport Wandern, sondern allein an ein Verschieben der Interessen. Und das ist eine Herausforderung, mit der die Ebernhahner umgehen können, wollen und werden. esm