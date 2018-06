„Wandercent“: Freiwillige Spende an die jeweilige Gemeinde

Aus unserem Archiv

Nach einer schönen Wanderung einen kleinen Betrag zum Unterhalt der Wanderwege zu spenden – das ist die Idee des Projekts „Wandercent“. Vor zwei Jahren startete die Initiative am Saar-Hunsrück-Steig: Wanderer können per SMS 2 oder 5 Euro geben oder per Onlineüberweisung Geld überweisen. „Jetzt sind wir dabei, das Projekt auch auf andere Wanderregionen in Deutschland auszuweiten“, sagt der Vorsitzende des Projekts, Wolfgang Jätzold.