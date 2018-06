Wahlbeobachter sind für den Weltfrieden unterwegs

Aus unserem Archiv

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) entsendet ebenso wie die Europäische Union internationale Wahlbeobachtungsmissionen. Die OSZE beobachtet über ihr „Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) die Wahlen in ihren 57 Teilnehmerstaaten. Die OSZE-Wahlbeobachter kommen auf Einladung des Gastlandes zum Einsatz.