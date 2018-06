Vorstoß gegen die Landesregierung: Test für alle jungen Flüchtlinge

Der Kreis Kaiserslautern will sich nicht mehr an die derzeitigen Empfehlungen des rheinland-pfälzischen Integrationsministeriums für die Altersfeststellung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) halten. Das hat Landrat Ralf Leßmeister (CDU) angekündigt. Der Landkreis will das Alter von allen jungen, unbegleiteten Flüchtlinge künftig mit einem medizinischen Test überprüfen. Mit diesem Vorstoß stellt sich der Landrat gegen die Landesregierung, die laut Leßmeister „nicht bereit ist, eine generelle Regelung der gesicherten Altersfeststellung festzulegen“.

Leßmeister ordnete an, grundsätzlich alle UMAs zu einer medizinischen Untersuchung zu schicken, „die eine fundierte Einschätzung des Lebensalters ermöglichen soll“. Ziel sei es, „vor allem auch die Mitarbeiter der Verwaltung vor den Folgen möglicher Fehleinschätzungen schützen“.

Eine solche falsche Einschätzung hatte eine bundesweite Diskussion ausgelöst: Nach dem gewaltsamen Tod eines 15-jährigen Mädchens im Dezember 2017 in Kandel war bekannt geworden, dass der mutmaßliche Täter, der ehemalige Freund des Mädchens, in Frankfurt als 15-jähriger minderjähriger Flüchtling eingestuft worden war. In Wahrheit war er aber deutlich älter. Sein Alter spielt im Gerichtsverfahren eine entscheidende Rolle beim Strafmaß.

Zurzeit betreut der Kreis Kaiserslautern 68 unbegleitete minderjährige Ausländer. Landrat Leßmeister ist überzeugt: Eine Röntgenaufnahme der Handwurzel lasse eine relativ genaue Alterseinschätzung zu. Wenn es dann Hinweise auf ein Alter über 18 Jahren gibt, sollen die Flüchtlinge nach Saarbrücken zu einer rechtsmedizinischen Untersuchung, die eine genauere Alterseinschätzung zulasse. Dazu zählen die Überprüfung des Gebisses und eine Röntgenaufnahme des Schlüsselbeins. Nach Kenntnissen des Mainzer Integrationsministeriums will auch der Kreis Germersheim künftig so verfahren.

Nicht bei allen jungen, unbegleiteten Flüchtlingen steht das Alter zweifelsfrei fest – etwa weil Geburten im Herkunftsland nur mangelhaft erfasst wurden oder Dokumente fehlen. In Rheinland-Pfalz nehmen Mitarbeiter der Jugendämter eine „qualifizierte Inaugenscheinnahme“ vor und prüfen, ob Angaben des jungen Flüchtlings glaubwürdig sind. Dazu wird ein Interview geführt. Nur in Zweifelsfällen wird mit dem Einverständnis des Betroffenen oder seines Vormunds eine ärztliche Untersuchung vorgenommen – im vergangenen Jahr insgesamt acht Mal. In 59 Fällen konnten die minderjährigen Flüchtlinge ihr Alter mit Ausweisen belegen, in 455 Fällen erfolgte der Bescheid nach einer „qualifizierten Inaugenscheinnahme“ durch Experten der Jugendämter.

Das Integrationsministerium hat allerdings das Landesjugendamt am 20. Februar gebeten, die „Eckpunkte zur Altersfeststellung für Rheinland-Pfalz und damit das gesamte Verfahren einer kritischen und gründlichen Prüfung zu unterziehen“. Dazu zählt auch die Frage, ob die Altersfeststellung auf einige wenige Schwerpunktjugendämter konzentriert werden kann. In Zweifelsfällen müsse die medizinische Prüfung erfolgen, erklärte das Ministerium. Es sei aber eine Konkretisierung notwendig „was ein Zweifelsfall ist“. Rheinland-Pfalz setzt auf bundesweite Vorgaben und hat dazu ein Fachgespräch von Bund und Ländern initiiert, das am 19. März stattfindet.

CDU und AfD übten heftige Kritik an der grünen Integrationsministerin Anne Spiegel. „Die Kreise handeln, während das Land untätig bleibt“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Martin Brandl. Rheinland-Pfalz müsse dem Beispiel des Saarlands folgen, das „alle minderjährigen Asylsuchenden landesweit zentral überprüft und konsequent medizinisch untersucht“. Die Kommunen müssten dringend entlastet werden.

Der migrationspolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Matthias Joa, begrüßte den Schritt des Kreises Kaiserslautern. Eine generelle medizinisch gesicherte Altersbestimmung sei „angesichts der Überlastung der Kinder- und Jugendhilfe und der immensen Kosten ebenso wie aus Gründen des Jugendschutzes flächendeckend eine Notwendigkeit“.

Gegen eine verpflichtende Röntgenuntersuchung zur Altersüberprüfung von jungen Geflüchteten hatten sich bereits Anfang Februar sowohl Rotes Kreuz, Diakonie als auch Caritas ausgesprochen. „Eine Röntgenuntersuchung ohne eindeutige medizinische Indikation stellt den Straftatbestand der Körperverletzung dar“, betonten die Liga der Freien Wohlfahrtspflege, der Arbeitskreis Asyl Rheinland-Pfalz und der Initiativausschuss für Migrationspolitik. mr/eck/dpa