Vorsitzender Markus Harf wünscht sich Geschlossenheit in Asbacher CDU

Aus unserem Archiv

Markus Harf bleibt Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Asbach. Bei der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Zum Dorfkrug“ in Germscheid haben die Mitglieder den Hinterplager in seinem Amt bestätigt. Käthemarie Gundelach wurde zu seiner Stellvertreterin und Mitgliederbeauftragten gewählt, Norbert Hoppen als Kassierer und Helmut Küsters als Schriftführer und Pressebeauftragter wurden wieder gewählt.