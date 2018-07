Volles Programm an vier Tagen mit Wanderungen, Livemusik, Varieté und Einweihung des Nationalparkdenkmals

Mai:

Tag der erneuerbaren Energien am Umwelt-Campus in Neubrücke mit Vorträgen und kleiner Messe, ab 14.30 Uhr;

Livemusik mit der Gruppe Buhää and The Rhabarbers im Gemeindezentrum Hoppstädten-Weiersbach ab 20 Uhr, Eintritt 6 Euro;

Samstag, 19. Mai:

Erster Trauntal-Freundschaftslauf in Ellweiler und Dambach ab 9.30 Uhr;

Trödelbus der SWR-„Landesschau“ macht mit Comedian Begge Peder Station vor dem Abentheuerer-Haus in Abentheuer, 11 bis 13 Uhr;

Frauchen-Herrchen-Hunde-Wanderung in Buhlenberg. Treffpunkt um 14 Uhr am Gemeinschaftshaus. Die Strecke ist circa 8,5 Kilometer lang, Anmeldung erforderlich perE-Mail an gukrone@t-online.de oder unter Tel. 06782/989 88 59 (nach 18 Uhr);

Heimattheater mit dem Varieté Saalü im Hunsrücker Hof in Brücken ab 19 Uhr;

Sonntag, 20. Mai:

Geführte Sternwanderungen zum Nationalparkdenkmal bei Börfink. Startpunkte ab 10 Uhr sind der Wanderparkplatz Buhlenberg (oberhalb Sportplatz), der Wanderparkplatz Rinzenberg (gegenüber Gasthaus Gordner), der Wanderparkplatz Abentheuer-Hujetsmühle an der L 165, der Wanderparkplatz zwischen Börfink und Thranenweier an der K 49 (Nähe „Bunker Erwin“) und der Rangertreffpunkt Muhl. Am Nationalparkdenkmal werden ab 11.30 Uhr kulinarische Genüsse angeboten, Landrat Matthias Schneider

weiht das Denkmal ab 13 Uhr offiziell ein;

nachmittags findet in Abentheuer das Trauntal-Begegnungsfest statt. Es beginnt um 14 Uhr mit einem Gottesdienst, um 15 Uhr startet ein Familien- und Seniorennachmittag inklusive Kinderfest um 18 Uhr eine Besichtigung, Vorführungen und anderen Aktionen auf dem Gelände der ehemaligen Eisenhütte Gut Böcking in Abentheuer;

Montag, 21. Mai:

Frühschoppen ab 11 Uhr mit den Dippelbrüdern am Gemeinschaftshaus in Meckenbach, danach Mittagessen, Workshop „Traditionelles Kochen“, Bilderausstellung des Künstlers Axel Groß und historische Ausstellung mit Traktoren und Pkw-Oldtimern;

In Achtelsbach steht ab 14 Uhr ein Sportschießen beim Schützenverein auf dem Programm. Außerdem sind ein Bouleturnier sowie Hufeisenwerfen, eine Bilderausstellung zur Trauntalgeschichte und ab 15 Uhr ein gemütliches Beisammensein mit Unterhaltung durch die Gruppe Buchwaldmusikanten am Landheim geplant.