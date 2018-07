Viel Lob im Stadtrat

Vorgestellt hat die Stadtverwaltung die Zukunftsinitiative 2030 schon vor einigen Tagen, offiziell angenommen worden ist das Konzept dann aber erst in der jüngsten Sitzung des Neuwieder Stadtrates. Und da gab es nicht nur ein einstimmiges Ergebnis, sondern auch viel Lob. „Überfällig und dringend notwendig“, sagte beispielsweise Karl-Josef Heinrichs.

Einig waren sich die Redner in der positiven Beurteilung der starken Bürgerbeteiligung und in der Mahnung, dass das Konzept jetzt nicht in einer Schublade verschwinden dürfe. „Lassen Sie uns das gemeinsam verhindern“, appellierte Markus Blank (CDU). Und Regine Wilke versprach, dass die Grünen die Umsetzung „hellwach“ verfolgen werden. Sven Lefkowitz (SPD) betonte darüber hinaus, dass seine Partei darauf achten wird, dass „konkrete Projekte für die Menschen“ umgesetzt werden. „So schön das Vorhaben am Jachthafen ist, aber es muss auch das andere geben“, machte er deutlich, dabei auch an „die kleinen Leute“ zu denken. ulf