VfR Kirn – Karadeniz KH 11:0 (4:0)

VfR Kirn: Buch – Rusch, Bauer, Hahn, Rauscher (58. Schick) – Rinn, Mudrich, Spenst, Ro. Jelacic – Arend (61. Delgado), Skiba.

Karadeniz Bad Kreuznach: A. Yakut – F. Yakut, M. Tasci, Az Taeife, Yetgin – I. Senel, M. Senel, Akdeniz, Ahmadzai (46. Y. Senel) – Ashuri, F. Senel.

Schiedsrichter: Bauer (Neuhofen).

Zuschauer: 80.

Tore: 1:0 Mudrich (31.), 2:0 Skiba (35.), 3:0 Bauer (40.), 4:0 Skiba (45.), 5:0 Rinn (52.), 6:0 Jelacic (57.), 7:0 Skiba (59.), 8:0 Schick (60.), 9:0 Florian Hahn (77.), 10:0 Skiba (79.), 11:0 Skiba (84., FE).

Beste Spieler: Skiba, Ro. Jelacic – A. Yakut, I. Senel.

So geht's weiter: Der VfR spielt am Samstag, 16 Uhr, beim SV Mackenbach, Karadeniz am Sonntag um 15 Uhr bei VB Zweibrücken.