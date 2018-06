Verlosung: Tickets für Nofx und Freundeskreis

Aufgepasst: Wir verlosen fünf Ticketpakete à zwei Eintrittkarten für zwei ausgesuchte Schlachthof-Open-Air-Events. Zweimal zwei Karten gibt es für die Veranstaltung „Punk in Drublic“ am 23. Juni mit Nofx, Boysetsfire, Mad Caddies, The Bronx und Good Cop, Bad Cop sowie einem Überraschungsgast. Dreimal zwei Karten verlosen wir für den Abschluss der Open-Air-Saison am 8. September mit Freundeskreis, Soulsängerin Joy Denalane, Afrob und Megaloh.

In den Lostopf kommt jeder, der eine E-Mail an bad-kreuznach@ rhein-zeitung.net schickt. In der Betreffzeile sollte der Name der gewünschten Veranstaltung – also entweder „Punk in Drublic“ oder „Freundeskreis“ – genannt sein. Name, Anschrift und Kontaktdaten nicht vergessen. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt und können die Tickets am Tag der Veranstaltung an der Abendkasse abholen. Einsendeschluss ist der 15. Mai. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. ri