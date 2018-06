Aus unserem Archiv

Was in den Jahren 2011 bis 2016 als privat organisiertes Projekt Adventsmenschen an Rhein, Ahr und in der Eifel erfolgreich gelaufen ist, startet 2018 mit einer Vereinsgründung neu durch. Nach einem Jahr Schaffenspause und um die bisherigen Abläufe zu überdenken, ist der Gedanke zur Gründung eines gemeinnützigen Vereins entstanden, um es transparenter und juristisch einwandfrei zu gestalten und arbeitsmäßig für die helfenden Hände im Hintergrund entlastender zu gestalten. Am 28.