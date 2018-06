Verein leistet auch Beitrag zur Finanzierung eines Ernährungsprojekts in Kalkutta

Die 1983 in Hoppstädten-Weiersbach gegründete Indienhilfe, die später wegen ihrer großen Mitgliederzahl aus dem Saarland den Zusatz Obere Nahe bekam, finanzierte anfangs vor allem den Bau von Tiefbrunnen für sauberes Wasser im Umfeld von Bhopal, wo Pater Franklin damals wirkte. Später trug der Verein mit seinen Spenden zur Errichtung von Waisenhäusern, Kitas und Schulen bei. Damit konnten Pater Franklin und die Pilar Patres Waisen oder Kindern aus völlig verarmten Familien eine Brücke vom puren Überleben zu einem selbstbestimmten Leben bauen, das auf Schulbesuch und Ausbildung beruht.

Allein in den Waisenhäusern leben aktuell rund 1100 Kinder. Pater Franklin gründete zudem später unter anderem drei Nähschulen für Mädchen, damit sie später die Chance haben, selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen und das bei einer Heirat nötige Geld mit in die Ehe einzubringen. Zudem richtete Pater Franklin eine Kolonie für 90 Familien ein, von denen ein Mitglied an Lepra erkrankt ist. 2006 rief er zudem das Projekt „One Meal a Day“ ins Leben. Patres des Ordens verteilen seitdem einmal pro Tag einen warmen Teller Reis an bitterarme Menschen, die unter unsagbaren Bedingungen auf den Straßen Kalkuttas leben. Die Indienhilfe Obere Nahe hat 2017 erstmals mehr als 50.000 Euro an Spenden einsammeln können. Der Großteil des Gelds fließt dabei in Franklins Bildungsprojekte, 10.000 Euro werden laut Meiborg als Unterstützung für die Speisung der Armen in Kalkutta verwendet. ax