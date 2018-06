Verbandsliga: Hassia gewinnt Rheinhessen-Derby

Aus unserem Archiv

Bingen

Hassia Bingen hat in der Fußball-Verbandsliga wieder bis auf einen Punkt zu Spitzenreiter Arminia Ludwigshafen aufgeschlossen. Die Hassia gewann am gestrigen Freitagabend vor heimischem Publikum das Rheinhessen-Derby gegen RWO Alzey mit 3:2 (1:1). Aufgrund der zweiten Halbzeit ging der Sieg in Ordnung.