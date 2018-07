Verbandsliga: Alemannia verliert 1:3 bei RWO Alzey

Kurz nach der Pause keimte beim SV Alemannia Waldalgesheim Hoffnung auf, aus der Partie der Fußball-Verbandsliga bei RWO Alzey etwas Zählbares mitnehmen zu können. Nach einem Freistoß und mehreren erfolglosen Versuchen landete der Ball bei Vincenzo Bilotta, der den Ball in einem Kraftakt über die Linie des Alzeyer Tores drosch (52.). Die Gäste glichen damit ihren 0:1-Pausenrückstand aus. Die Freude währte nicht lange. Marc Bullinger besorgte umgehend die erneute Führung für RWO (54.). Christian Hahn sorgte mit dem 3:1 für die endgültige Entscheidung zugunsten der Alzeyer (74.)

In der ersten Hälfte war die Alemannia früh auf dem falschen Fuß erwischt worden. Nach einem Ballverlust der Gäste im Mittelfeld schalteten die Alzeyer schnell um, trieben den Ball über die linke Seite nach vorne, wo der frei stehende Manuel Helmlinger aus 15 Metern zum 1:0 traf (13.). Die Führung der Gastgeber war zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaft. Die Waldalgesheimer hatten zuvor schon drei gute Möglichkeiten vergeben. Doch Timo Riemer (4.), Jannik Czerwionka (10.) und erneut Riemer (11.) scheiterten an RWO-Schlussmann Jens Maaß.

Auch nach dem 0:1 hatten die Gäste eine starke Phase, konnten aber erneut nichts Zählbares daraus ziehen. Das Muster der Gastgeber wurde da schon deutlich. RWO zog sich weit zurück, ließ die Waldalgesheimer das Spiel machen und wartete auf Fehler. Mit ihren Kontern waren die Alzeyer brandgefährlich. So auch in der 27. Minute als die Gastgeber eine 4:1-Situation nicht genau genug ausspielten, sonst hätte es 2:0 gestanden. Felix Pauer stoppte zudem in einer ähnlichen Situation Hahn (39.)

Von Christoph Erbelding

und Gert Adolphi