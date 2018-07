Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft

Wusstest Du schon: Bei WEIG dreht sich alles um Altpapier, einen besonders unter Umweltaspekten wichtigen Rohstoff. Mit eigenen Unternehmen sammeln wir Altpapier selbst oder übernehmen dieses von anderen und machen daraus in unserem Werk in Mayen neues Papier bzw. Karton. Dadurch schonen wir die Umwelt und leisten einen wichtigen Beitrag zum effizienten Umgang mit Ressourcen. Und an drei weiteren Standorten in Deutschland verarbeiten wir diesen Karton zu Verpackungen für Produkte, die man aus dem Supermarkt kennt: z. B. Kekse, Kaffee-Pads oder auch Eiswaffeln. Aktuell beschäftigen wir über 1.000 Mitarbeiter in Deutschland und weitere 500 in unseren Werken in Südamerika.

Ausbildung. Wir brauchen gut ausgebildete Spezialisten in vielen Bereichen: Kaufleute, Technologen und Ingenieure. Dafür sorgen wir am liebsten selbst und bieten in über 10 verschiedenen Berufen eine abwechslungsreiche Ausbildung oder ...

Lesezeit für diesen Artikel (360 Wörter): 1 Minute, 33 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.