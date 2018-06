Vallendarer Schützen scheitern an Torwart Kölsch

Am vorletzten Spieltag der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hat der HV Vallendar in Kastellaun im Derby eine Niederlage kassiert. Derweil hat der TV Mülheim sein Heimspiel gegen die TSG Friesenheim II klar gewonnen.

HSG Kastellaun/Simmern – HV Vallendar 25:22 (10:8)

Für Kastellauns Trainer Axel Schneider war es nach Bekanntwerden der Trennung zum Saisonende der letzte Auftritt vor heimischem Publikum. „Und es ist immer wieder ein Event. Die Jungs haben das toll gemacht. Sie haben geduldig gespielt und auf ihre Wurfchance gewartet“, sagte er nach dem Spiel. Denn sein Team hatte die Partie zu einem wirklichen Erlebnis werden lassen. Vor allem in den letzten drei Minuten.

HSG-Torwart Julian Kölsch war es, der trotz seines Kurzeinsatzes (er wurde fünf Minuten vor Schluss eingewechselt) maßgeblichen Anteil am Sieg seiner Mannschaft hatte. Die 58. Minute: Die Gastgeber führten mit 24:21. Dann sah Bastian Wendling nach seiner dritten Zeitstrafe Rot. Andrius Zigelis meckerte und flog auch mit Rot vom Feld. Die Gastgeber spielten nun in doppelter Unterzahl. In der 59. Minute parierte Kölsch glänzend gegen Oliver Lohner, bekam den Ball bei seiner Abwehr aber ins Gesicht. Kurze Verletzungspause. 20 Sekunden später siegte Kölsch erneut im Duell mit Lohner. Beim dritten Anlauf traf Lohner zum 22:24. Und eine Minute vor Schluss gab es noch einen Siebenmeter für Vallendar. Und wieder Kölsch hielt den Sieg der HSG endgültig fest, denn er parierte den Siebenmeter gegen Tim Meder. Im Gegenzug traf Jannik Dämgen noch zum umjubelten 25:22-Endstand.

Verdient. Da waren sich sowohl Schneider als auch sein Gegenüber Christoph Barthel einig. Der kritisierte die Vielzahl der technischen Fehler bei seinem Team. „Und wenn wir aus dem Feld schon nicht treffen, dann müssen wir wenigstens die Siebenmeter verwandeln“, sagte Barthel und spielte darauf an, dass seine Mannschaft gleich viermal vom Punkt aus gescheitert war. „Generell war der Gegner heute viel konsequenter als wir.“ Die Gastgeber blieben konzentriert, fokussiert und diszipliniert. Auch, als Vallendar zwischenzeitlich herankam. Beispielsweise beim 20:20 in der 52. Minute. Wendling und Patrick Hess blieben in dieser Phase vor dem gegnerischen Tor cool und stellten wieder eine Zwei-Tore-Führung her. Danach war es Laszlo Gilanyi. Und dann kam die packende Schlussphase, in der Julian Kölsch den Vallendarern den Zahn zog.

Kastellaun: Korbion, Kölsch – Gylani (2), Wendling (2), Zigelis (4/1), Dämgen (2), Hess (2), Walb (7/2), Helaoui (5), Hoff (1), Priestersbach.

Vallendar: Burgard, Boinski – Hertz (7/1), Lohner (2), Schaub, Busse (1), Stein, Strüder, Gutfrucht (3), Offermann, Woods (6), Meder (3), Schmitt.

TV05 Mülheim – TSG Friesenheim II 32:26 (19:14)

Im letzten Heimspiel der Saison bescherte Mülheim den eigenen Zuschauern noch einmal einen Sieg. Im Mülheimer Schul- und Sportzentrum bezwang die Mannschaft von Trainer Hilmar Bjarnason die TSG-Reserve mit 32:26. Die Mülheimer sicherten mit dem 15. Saisonerfolg den sechsten Rang, die Pfälzer müssen vor dem abschließenden Spieltag weiter um den Klassenverbleib bangen.

„Es war ein schöner Heimabschluss der Saison. Zu Beginn hat es etwas gedauert, aber wir haben uns im Spielverlauf gesteigert. Jeder Spieler konnte eingesetzt werden und hat auch seinen Teil zum Sieg beigetragen“, bilanzierte ein zufriedener Bjarnason.

Die TSG Friesenheim blieb bis zum 7:8 (14.) in Schlagdistanz, auch weil Max Zerwas und Julian Vogt bis dahin bereits je einen Siebenmeter ausließen. Nach einer Auszeit des Isländers zeigten sich Vogt und Kreisläufer Andreas Dahmen für einen Doppelschlag verantwortlich. Bis zur Halbzeit setzten sich die Hausherren schon auf 19:14 ab. „Da kann es auch 20:10 stehen. Ich war auch mal Spieler und kann es verstehen, dass ab und zu die letzte Konzentration fehlt. Die Abwehrarbeit hätte auch etwas konsequenter sein können“, erklärte Bjarnason.

Im zweiten Durchgang konnte die TSG den TV Mülheim nicht mehr in Bedrängnis bringen, was zum Teil auch dem Trio geschuldet war, das den Verein am Saisonende verlassen wird. Lukas Helf, Stephan Nauroth und Arthur Glaubez bekamen in ihrem letzten Heimspiel im TV-Dress viele Spielanteile und trugen sich allesamt in die Torschützenliste ein. Einer spielte derweil seine ersten Oberligaminuten. Im Tor kam der 17-jährige Yannic Stromberg in den letzten Minuten zum Einsatz und fügte sich mit mehreren Paraden gut ein. Helf war es, der dann die Entscheidung herbeiführte, als der Rückraumspieler nach dem 28:24 (51.) zwei Tore hintereinander binnen einer Minute zum 30:24 erzielte. Lutz Klattenberg, Sina Ternis

Mülheim: Stromberg, Winkel; Hommen (3), Freimuth, Vogt (6), Zerwas (2), Dahmen (2), Schwenzer (6/3), Glaubez (3), Nauroth (1), Helf (5), Langen (2), Rieder (2).