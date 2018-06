Und das gibt es anderswo

Aus unserem Archiv

Kreis MYK

Dass frisch gebackene Eltern zur Geburt des Kindes ein Geschenk von ihrer Kommune bekommen, ist im Kreis MYK keine Seltenheit. Geburtsbäume werden dort zwar noch nicht verteilt – damit wäre Mayen im weiten Umkreis Vorreiter. Über Aufmerksamkeiten in anderer Form dürfen sich Väter und Mütter aber zum Beispiel in den Verbandsgemeinden (VG) Mendig und Pellenz und im Maifeld-Ort Mörz freuen. Und in Oberfell an der Mosel gab es vor einigen Jahren sogar eine wertvolle Überraschung.